Спикер иранского парламента: США тайно планируют наземное наступление

США открыто посылают Ирану сигналы о переговорах, но тайно планируют наземное наступление.

Об этом заявил председатель Меджлиса (парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, которые приводит агентство IRNA, "США выразили свои пожелания в виде списка из 15 пунктов и стремятся к тому, чего не достигли в войне". "Враг открыто посылает сигнал о переговорах и тайно планирует наземное наступление", - утверждает Галибаф.