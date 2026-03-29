Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской Аравии

27 марта Иран нанёс комбинированный ракетно-дроновый удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, уничтожив один из наиболее ценных самолётов Военно-воздушных сил США — самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3G Sentry AWACS.

По имеющимся данным, в результате атаки ранения получили не менее 15 американских военнослужащих, пятеро из них — тяжёлые.

По информации Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Иран задействовал в атаке шесть баллистических ракет и 29 вооружённых беспилотников.

Уничтоженный самолёт с бортовым номером 81-0005 принадлежал 552-му авиационному крылу управления, базирующемуся на авиабазе Тинкер в штате Оклахома. Машина была переброшена в Саудовскую Аравию в рамках операции «Epic Fury».

Катастрофический ущерб

Снимки, обнародованные аналитиками открытых источников (OSINT), фиксируют полное уничтожение воздушного судна: несущая конструкция радиолокационного купола полностью разрушена, задняя часть фюзеляжа отделена, сам обтекатель с антенной радара AN/APY-2 сдвинут в сторону. Эксперты сходятся во мнении, что самолёт восстановлению не подлежит.

Бывший пилот F-16 и директор по исследованиям Института авиационных исследований Митчелла Хэзер Пенни прокомментировала потерю так: «Утрата этого E-3 крайне болезненна, учитывая, насколько критически важны эти платформы управления боевыми действиями — от разграничения воздушного пространства и координации авиации до целеуказания и обеспечения ударных возможностей».

Помимо самолёта AWACS, удар поразил несколько заправщиков KC-135 Stratotanker: по данным спутниковых снимков и фотографий, один заправщик уничтожен полностью, ещё три получили тяжёлые повреждения.

Стратегическое измерение потери

E-3 Sentry является наиболее ценным самолётом поддержки в арсенале ВВС США — наряду с воздушным командным пунктом E-4B Nightwatch — и стоит около 500 миллионов долларов.

Это первая боевая потеря самолёта E-3 в истории. До инцидента США располагали лишь 16 такими машинами, производство которых было прекращено ещё в 1992 году.

Уровень боеготовности всего парка E-3 составлял в 2024 финансовом году порядка 56%, и потеря одного из самолётов, задействованных в текущих операциях, способна существенно осложнить управление воздушным пространством для американских ВВС, предупреждают эксперты.

Замена устаревшего E-3 на современный E-7A Wedgetail остаётся под вопросом: финансирование на первые самолёты нового поколения было утверждено лишь в начале марта, при этом сроки поставок растянуты на долгие годы вперёд.

Контекст: месяц войны

Авиабаза Принц Султан расположена в центральной части Саудовской Аравии, примерно в 600 км от иранского побережья, и служит ключевым передовым узлом для американских авиационных операций на Ближнем Востоке.

По данным американских официальных лиц, за время операции «Epic Fury» ранения получили более 300 военнослужащих США, 13 человек погибли, в том числе один солдат на авиабазе Принц Султан в ходе предыдущей атаки в начале марта.

Командующий Центральным командованием США адмирал Брэд Купер заявил 25 марта, что интенсивность иранских ракетных и дроновых атак снизилась более чем на 90% с начала конфликта 28 февраля, и что американские удары разрушили или повредили свыше двух третей иранских производственных мощностей по выпуску ракет, беспилотников и военно-морских средств. Уничтожение AWACS на земле, однако, наглядно демонстрирует, что иранский потенциал нанесения точных ударов на значительную дальность сохраняется.

Эксперты обращают внимание и на уязвимость американских активов: предыдущие атаки на базу уже должны были подтолкнуть военных к рассредоточению или укрытию наиболее ценных самолётов, однако крупные машины — заправщики и самолёты AWACS — по-прежнему оставались на открытых стоянках.

Центральное командование США от официальных комментариев по существу инцидента воздержалось.