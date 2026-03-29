МИД Италии вызвал посла Израиля из-за инцидента в храме

First News Media18:12 - Сегодня
МИД Италии вызвал посла Израиля из-за инцидента в храме

МИД Италии вызвал посла Израиля для разъяснений после инцидента у храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Ранее израильская полиция не допустила латинского патриарха Иерусалима Пьербатисту Пиццабаллу и хранителя Святой Земли Франческо Иельпо в храм для проведения мессы в Вербное воскресенье.

В Риме назвали произошедшее нарушением свободы вероисповедания. Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что это оскорбление верующих, а президент Франции Эммануэль Макрон также осудил действия израильской полиции и выразил поддержку духовенству.

