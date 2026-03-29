Продлен срок ареста директора «Loft Dent», задержанного в связи с пожаром в Ясамале

Директор клиники «Loft Dent» Бахруз Пашаев, задержанный по делу о гибели трёх человек в многоэтажном доме в Ясамальском районе, вновь предстал перед судом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные СМИ, соответствующее решение принято на заседании Бинагадинского районного суда.

Согласно решению суда, срок его ареста продлён ещё на четыре месяца.

Напомним, что 21 ноября прошлого года в многоэтажном жилом доме на улице Мирели Сеидова в Ясамальском районе произошёл сильный пожар. По данным Генеральной прокуратуры, в результате возгорания, начавшегося в подвале здания, погибли три человека — Арзу Гамбарли, Самир Мамедов и Кенуль Гумбатова, ещё 25 человек отравились дымом.

Следствием установлено, что директор ООО «TAXES GROUP» (клиника «Loft Dent») Бахруз Пашаев, арендовавший подвальное и первый этаж здания, не соблюдал правила пожарной безопасности. Есть обоснованные подозрения, что именно нарушение этих правил по неосторожности привело к гибели людей и другим тяжёлым последствиям.

24 ноября прошлого года Б.Пашаев был привлечён в качестве обвиняемого по статье 225.3 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие продолжается в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры. Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к произошедшему.