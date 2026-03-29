 Продлен срок ареста директора «Loft Dent», задержанного в связи с пожаром в Ясамале | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Продлен срок ареста директора «Loft Dent», задержанного в связи с пожаром в Ясамале

First News Media19:53 - Сегодня
Директор клиники «Loft Dent» Бахруз Пашаев, задержанный по делу о гибели трёх человек в многоэтажном доме в Ясамальском районе, вновь предстал перед судом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на местные СМИ, соответствующее решение принято на заседании Бинагадинского районного суда.

Согласно решению суда, срок его ареста продлён ещё на четыре месяца.

Напомним, что 21 ноября прошлого года в многоэтажном жилом доме на улице Мирели Сеидова в Ясамальском районе произошёл сильный пожар. По данным Генеральной прокуратуры, в результате возгорания, начавшегося в подвале здания, погибли три человека — Арзу Гамбарли, Самир Мамедов и Кенуль Гумбатова, ещё 25 человек отравились дымом.

Следствием установлено, что директор ООО «TAXES GROUP» (клиника «Loft Dent») Бахруз Пашаев, арендовавший подвальное и первый этаж здания, не соблюдал правила пожарной безопасности. Есть обоснованные подозрения, что именно нарушение этих правил по неосторожности привело к гибели людей и другим тяжёлым последствиям.

24 ноября прошлого года Б.Пашаев был привлечён в качестве обвиняемого по статье 225.3 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие продолжается в Управлении криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры. Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к произошедшему.

Поделиться:
547

Актуально

Общество

Умер Расим Балаев

Общество

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ...

В мире

Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской ...

Общество

Джамиль Алиев награжден орденом

Общество

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

В Азербайджане изменилась дата «Последнего звонка»

В Азербайджан завезены опасные пчёлы

Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

Какая будет погода в Азербайджане завтра?

Последние новости

ОАЭ аннулировали все виды на жительство для всех граждан Ирана

Сегодня, 20:50

Офис телеканала Al Araby в Иране подвергся обстрелу

Сегодня, 20:35

Нетаньяху распорядился расширить зону безопасности на юге Ливана

Сегодня, 20:25

Дождь затруднил посадку самолётов в аэропорту Сабиха Гёкчен в Стамбуле

Сегодня, 20:05

Сегодня, 19:53

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с погодными условиями

Сегодня, 19:25

На Пашиняна напали в церкви, задержали троих граждан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:16

В Исламабаде состоялись переговоры по кризису на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:03

МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:40

Иран пригрозил расширить список стратегических целей при ударе США по острову Харк

Сегодня, 18:28

МИД Италии вызвал посла Израиля из-за инцидента в храме

Сегодня, 18:12

Мирзоян: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

Сегодня, 18:05

В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

Сегодня, 17:45

Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской Аравии

Сегодня, 17:20

Мирзоян: Работы над документом о стратегическом партнерстве с Ираном приостановлены

Сегодня, 16:54

Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

Сегодня, 16:39

Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи со смертью Расима Балаева

Сегодня, 16:20

В ИВ Баку обсудили устранение последствий сильных дождей

Сегодня, 16:10

Азербайджан присоединился к международной акции "Час Земли - 2026"

Сегодня, 15:51

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 15:35
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40