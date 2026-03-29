ОАЭ аннулировали все виды на жительство для всех граждан Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) аннулировали все виды на жительство (ВНЖ) для граждан Ирана.

Об этом сообщило издание Tehran Times.

Абу-Даби, в частности, отменил «золотые» ВНЖ, которые выдавались при инвестициях в страну. Издание утверждает, что таким образом ОАЭ «присвоили иранские активы на сумму около $530 млрд».

ОАЭ пока официально не подтверждали эту информацию.

Иран совершает атаки на ОАЭ после начала американо-израильской операции. Тегеран заявлял, что атакует американские базы на Ближнем Востоке. Иранские удары привели к гибели людей в ОАЭ. В частности, 26 марта падение обломков сбитого беспилотника в Абу-Даби привело к гибели двух человек, три человека пострадали.