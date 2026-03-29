 ОАЭ аннулировали все виды на жительство для всех граждан Ирана
ОАЭ аннулировали все виды на жительство для всех граждан Ирана

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) аннулировали все виды на жительство (ВНЖ) для граждан Ирана.

Об этом сообщило издание Tehran Times.

Абу-Даби, в частности, отменил «золотые» ВНЖ, которые выдавались при инвестициях в страну. Издание утверждает, что таким образом ОАЭ «присвоили иранские активы на сумму около $530 млрд».

ОАЭ пока официально не подтверждали эту информацию.

Иран совершает атаки на ОАЭ после начала американо-израильской операции. Тегеран заявлял, что атакует американские базы на Ближнем Востоке. Иранские удары привели к гибели людей в ОАЭ. В частности, 26 марта падение обломков сбитого беспилотника в Абу-Даби привело к гибели двух человек, три человека пострадали.

