СМИ: Пентагон готовится к длительной наземной операции в Иране

Военное министерство США ведет подготовку многонедельной наземной операции в Иране, утверждает газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По информации газеты, любой вариант возможной наземной операции будет включать рейды с участием сил специальных операций и обычных пехотных подразделений, и ни один из вариантов не будет представлять из себя полномасштабное вторжение.

Как отмечает издание, на данный момент остается неясным, одобрит ли президент США Дональд Трамп что-то из планов Пентагона, разрабатывавшихся в течение последних нескольких недель.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о прибытии десантного корабля ВМС США USS Tripoli на Ближний Восток.