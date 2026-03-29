В Италии из музея украли три картины на миллионы евро

В частном музее фонда Маньяни-Рокка под Пармой украли три картины Ренуара, Сезанна и Матисса. Примерная стоимость украденного оценивается в миллионы евро, сообщает газета La Repubblica.

Как указывает издание, воры взломали входную дверь в виллу Маньяни, где находится частная коллекция Луиджи Маньяни (1906-1984). Кража произошла в ночь с 22 на 23 марта, однако известно о ней стало только сейчас. Речь идет о картине "Рыбы", поздней работе Пьера Огюста Ренуара, рисунке Поля Сезанна "Натюрморт с черешней" и акварели Анри Матисса "Дама на террасе".

Фонд имени критика искусства и коллекционера Луиджи Маньяни хранит его коллекцию работ художников, среди которых Тициан, Дюрер, Рубенс, Гойя, Канова, Моне и другие. Он считается одной из важнейших итальянских коллекций предметов искусства.

