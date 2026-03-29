МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжали непрерывно в течение прошедшей ночи и сегодняшнего дня работы по обеспечению безопасности на территориях, затопленных в связи с интенсивными осадками.
Как сообщили в МЧС, в результате принятых мер в безопасные зоны были эвакуированы 278 человек.
11:00
Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям работы по обеспечению безопасности на затопленных в результате интенсивных дождей территориях продолжались непрерывно в течение прошедшей ночи.
По данным ведомства, в результате проведённых мероприятий в безопасные зоны эвакуированы 216 человек.
«Из числа эвакуированных 36 — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
988