МЧС: 216 граждан эвакуированы в безопасную зону из затопленных территорий - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) продолжали непрерывно в течение прошедшей ночи и сегодняшнего дня работы по обеспечению безопасности на территориях, затопленных в связи с интенсивными осадками.

Как сообщили в МЧС, в результате принятых мер в безопасные зоны были эвакуированы 278 человек.

11:00

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям работы по обеспечению безопасности на затопленных в результате интенсивных дождей территориях продолжались непрерывно в течение прошедшей ночи.

По данным ведомства, в результате проведённых мероприятий в безопасные зоны эвакуированы 216 человек.

«Из числа эвакуированных 36 — несовершеннолетние», — говорится в сообщении.