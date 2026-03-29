В Дагестане закрыли пляжи из-за экологической катастрофы

Около 70% пляжей в Дагестане закрыли из-за загрязнения Каспийского моря.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Жители Дагестана на береговой линии находят тела тюленей и птиц. По предварительной информации, причиной мора животных может быть слив городской канализации в воду.

По данным Mash, пробы воды с моря в Махачкале полностью не соответствуют требованиям. В Каспийске соответствуют требованиям лишь на 37,5%; в Дербенте — на 11,1%; в Избербаше — на 25%; в Каякентском районе — на 40%. Местные жители и туристы уже не раз сообщали властям о загрязнении моря, но проблема пока остается, отметили авторы канала.

Источник: Газета.ру