В Иране заявили, что Тегеран умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу

First News Media13:25 - Сегодня
Противники Ирана упрашивают его вступить в переговоры по открытию Ормузского пролива.

Об этом заявил первый вице-президент исламской республики Мохаммад Реза Ареф.

"Наши вооруженные силы - одни из самых мощных в мире. Мы разбили агрессоров, теперь они умоляют вести переговоры по Ормузскому проливу. Но нужно посмотреть, насколько они действительно готовы идти на уступки.

Они должны произнести золотую фразу: "мы больше не будем нападать на Иран и признаем все международные права Ирана". Посмотрим, что будет дальше", - приводит слова Арефа пресс-служба правительства.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Власти Ирана также приняли решение закрыть Ормузский пролив для судов, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию против исламской республики. За время конфликта ряд танкеров были атакованы за проход через пролив без разрешения Тегерана. 25 марта глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что Иран разрешил проход через Ормузский пролив дружественным странам, включая Россию, Индию, Ирак, Китай и Пакистан.

Источник: ТАСС

