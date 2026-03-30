МИД Ирана назвал план США по прекращению конфликта нереалистичным

Предложения США по урегулированию конфликта нереалистичны, заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Когда поступает предложение о переговорах от США, все настораживаются. Не знаю, насколько мир и даже люди в самой Америке считают дипломатию США достойной доверия. Вопреки противоречивому поведению различных американских чиновников, позиция Ирана по разным вопросам была ясна с самого начала. Мы хорошо знаем, какие рамки для нас приемлемы. Переданные нам материалы, под разными названиями, например, 15 пунктов или меньше, или больше, были нереалистичными, нелогичными и [содержали] чрезмерные требования", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Тегеран не верит, что Вашингтон настроен вести переговоры, так как уже дважды США нападали на Иран в разгар переговорного процесса - в июне 2025 и феврале 2026 года, добавил официальный представитель иранского МИД.

"Сейчас мы находимся в условиях, когда военная агрессия США продолжается с большей интенсивностью.

Поэтому все наши усилия направлены на самооборону. Мы не считаем эти заявления искренними. Мы на собственном опыте почувствовали предательство дипломатии, которое произошло дважды менее чем за год", - приводит его слова пресс-служба правительства.

Ранее американский президент Дональд Трамп выступил с утверждением, что США ведут переговоры с Ираном как напрямую, так и через посредников. По его словам, консультации "проходят хорошо".

25 марта газета The New York Times сообщила, что Соединенные Штаты направили властям Ирана состоящий из 15 пунктов план по прекращению конфликта. По информации издания, план затрагивал вопросы ракетной и ядерной программ исламской республики, а также свободу судоходства.

Источник: ТАСС