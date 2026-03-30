МИД Ирана подтвердил сообщения о возможном выходе из ДНЯО

Парламент Ирана рассматривает принятие мер по выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

"Вопрос выхода из ДНЯО рассматривается в парламенте. В чем польза участия в договоре, если международные игроки не позволяют нам пользоваться преимуществами и правами, предусмотренными в нем? Исламская Республика Иран никогда не стремилась и не стремится к созданию ядерного оружия", - приводит его слова телеканал SNN.

Ранее член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди заявил, что участие Ирана в ДНЯО после агрессии США и Израиля не имеет смысла, Тегеран должен выйти из него, и большинство иранских депутатов разделяют это мнение.

Иран начал развивать ядерную программу в 1950-е годы в период правления шаха Мохаммада Резы Пехлеви, получив поддержку США. В 1958 году страна стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1968 году Тегеран подписал ДНЯО и ратифицировал в 1970 году. После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения исламской республики реализация ядерной программы была остановлена, пока власти не возобновили развитие атомных технологий в конце 1980-х годов. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия запрещено.

