Трамп пригрозил уничтожением всех иранских электростанций при срыве переговоров

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если Тегеран сорвет переговоры об урегулировании с американской стороной.

"Если по какой-то причине соглашение достигнуто не будет в ближайшее время, что, вероятно, и произойдет, и если Ормузский пролив не будет незамедлительно "открыт для деловой активности", мы завершим наше прекрасное "пребывание" в Иране, взорвем и полностью уничтожим все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк", - написал американский лидер в Truth Social.