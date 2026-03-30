В Шамкирском районе мужчина убил мать и покончил с собой

В Шамкирском районе произошло убийство и самоубийство.

Как сообщает АПA, случай зафиксирован в селе Гараджамирли.

По предварительным данным, 33-летний местный житель Анар Аллахвердиев нанес своей 66-летней матери Чичек Сардаровой смертельные удары тупым предметом. После этого он облил себя машинным маслом и поджег. Сообщается, что мужчина погиб.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту проводится расследование.