В Шамкирском районе мужчина убил мать и покончил с собой
Как сообщает АПA, случай зафиксирован в селе Гараджамирли.
По предварительным данным, 33-летний местный житель Анар Аллахвердиев нанес своей 66-летней матери Чичек Сардаровой смертельные удары тупым предметом. После этого он облил себя машинным маслом и поджег. Сообщается, что мужчина погиб.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.
По факту проводится расследование.
