В Иране назвали количество погибших женщин и детей с начала атаки США и Израиля

В Иране погибли 246 женщин и 233 ребенка в результате военной кампании США и Израиля.

Об этом на брифинге заявила представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани, передают иранские СМИ.

По ее словам, среди несовершеннолетних погибли 216 лиц младше 18 лет и 17 детей младше 5 лет.

До этого сообщалось, что под удар попала начальная школа для девочек в иранском Минабе. 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

