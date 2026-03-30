Россия опровергла переговоры о передаче Казахстану концессии ж/д Армении

Россия не ведет переговоров о передаче Казахстану концессии на управление железными дорогами Армении.

Об этом РИА Новости сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в преддверии Международного транспортно-логистического форума.

По его словам, вопрос передачи концессии не обсуждался ни с армянской стороной, ни с Казахстаном.

"Мы не планируем передавать какие-либо концессии, и на официальном уровне наши партнеры из Армении с нами это не обсуждали", — отметил министр.

Никитин также подчеркнул, что переговоры с Казахстаном по данной теме не проводились.

"Конечно, нет. В Армении уже действует концессионное соглашение", — добавил он.

26 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не возражает против передачи управления железными дорогами казахстанской компании при условии согласия с российской стороной.