Посольство США в Венесуэле возобновило работу впервые с 2019 года

Посольство США в Венесуэле официально возобновило работу 30 марта впервые с марта 2019 года, когда американская дипломатическая миссия была перенесена в Боготу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на меморандум Государственного департамента.

"Возобновление операций посольства США в Каракасе является ключевым этапом в реализации трехфазного плана президента Дональда Трампа по Венесуэле", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа Томми Пигота.

Временным поверенным в делах назначена Лора Догу, ранее занимавшая пост посла США в Гондурасе и Никарагуа. Она прибыла в Каракас в январе и руководит командой по возвращению персонала "как можно скорее" и возобновлению консульских услуг. Сроки полного восстановления работы посольства пока не определены.