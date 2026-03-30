 ОАЭИ: Поврежденные ядерные объекты Ирана не представляют угроз населению | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ОАЭИ: Поврежденные ядерные объекты Ирана не представляют угроз населению

Поврежденные в результате ударов США и Израиля ядерные объекты Ирана не представляют угроз населению, ведется постоянный мониторинг.

Об этом заявил замглавы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Реза Кардан.

"На данный момент причиненный ущерб не носит такого характера, чтобы представлять угрозу для здоровья населения. Все системы безопасности, экологического мониторинга и аварийного реагирования функционируют в активном режиме", - приводит его слова телеграм-канал ОÀЭИ.

Кардан отметил, что после сообщения о любом происшествии при необходимости в дело вступают специализированные группы по радиационной безопасности и технической оценке и проводят проверки.

Поделиться:
231

Все новости
1news TV

