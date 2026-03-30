СМИ: США могут урезать медрасходы для получения $200 млрд на войну с Ираном

Представители Республиканской партии в Конгрессе США могут рассмотреть сокращение расходов на здравоохранение для выделения дополнительных $200 млрд на программы по борьбе с нелегальной миграцией и военную операцию против Ирана.

Об этом сообщил американский портал Axios.

По информации портала, в качестве одной из мер рассматривается сокращение компенсаций гражданам за их медицинские расходы, что позволит федеральному бюджету сэкономить около $30 млрд. Как отмечает Axios, обсуждения по этому вопросу пока находятся на ранней стадии.

Кроме того, подчеркивает портал, некоторые "умеренные республиканцы" могут не поддержать сокращение таких расходов, что лишит партию необходимого для принятия поправок большинства в Конгрессе.

Ранее Пентагон обратился в Конгресс США за дополнительными средствами для того, чтобы обеспечить ведение боевых действий против Ирана и пополнение своих арсеналов. По данным газеты The Washington Post, речь идет более чем о $200 млрд. Согласно подсчетам журнала Newsweek, еще несколько недель воздушной кампании США в Иране повлекут за собой больше затрат, чем требовалось ежегодно в ходе вторжения в Ирак.