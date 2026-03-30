Белый дом: Переговоры США с Ираном продолжаются и идут хорошо

First News Media21:53 - 30 / 03 / 2026
Белый дом: Переговоры США с Ираном продолжаются и идут хорошо

Переговоры между США и Ираном по-прежнему продолжаются, они идут хорошо.

С таким утверждением на регулярном брифинге для журналистов выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она указала, что Вооруженные силы США продолжают наносить удары по Ирану. "Неудивительно, что оставшиеся представители режима все более стремятся положить конец разрушениям и сесть за стол переговоров, пока у них еще есть такая возможность", - сказала Ливитт.

"Несмотря на всю публичную риторику со стороны режима и ложные сообщения, переговоры продолжаются и идут хорошо. То, что говорится публично, конечно же, сильно отличается от того, что нам сообщают в частном порядке", - добавила она.

Источник: ТАСС

Актуально

Политика

Преступление без срока давности. Сегодня - День геноцида азербайджанцев

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

В мире

Трамп хочет привлечь арабские страны к оплате расходов по войне в Ираном

Спорт

Сборная Азербайджан стала победителем международного турнира «FIFA Series-2026»- ...

В мире

Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

Пезешкиан: Мы противостоим жестокому вторжению

ЦАХАЛ за сутки атаковал 170 объектов в Иране

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

«Хатам аль-Анбия»: Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

Трамп оскорбил принца Саудовской Аравии: «Он не думал, что будет целовать мне за*ницу»

В результате авиаудара по Ирану убит командир КСИР, отвечающий за подавление беспорядков в Тегеране

Американцы начали экономить на еде из-за войны с Ираном

Последние новости

Преступление без срока давности. Сегодня - День геноцида азербайджанцев

Сегодня, 00:00

Парламент Израиля одобрил законопроект о смертной казни за терроризм

30 / 03 / 2026, 23:42

В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

30 / 03 / 2026, 23:40

Пезешкиан: Мы противостоим жестокому вторжению

30 / 03 / 2026, 23:36

ЦАХАЛ за сутки атаковал 170 объектов в Иране

30 / 03 / 2026, 23:33

Погибший в Ходжалы сотрудник ANAMA был отцом троих детей - ФОТО

30 / 03 / 2026, 23:25

Эльвин Джафаргулиев признан лучшим в FIFA Series - 2026 - ВИДЕО

30 / 03 / 2026, 23:14

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

30 / 03 / 2026, 22:52

В Баку мужчина во время ссоры застрелил родного брата

30 / 03 / 2026, 22:45

Трамп хочет привлечь арабские страны к оплате расходов по войне в Ираном

30 / 03 / 2026, 22:38

Эрдоган и Барзани обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

30 / 03 / 2026, 22:25

Каллас и группа глав МИД ЕС проведут в Киеве завтра «неформальное заседание Совета ЕС»

30 / 03 / 2026, 22:08

30 / 03 / 2026, 21:53

Сборная Азербайджан стала победителем международного турнира «FIFA Series-2026»- ОБНОВЛЕНО

30 / 03 / 2026, 21:32

Кобахидзе и Рубио обсудили важность перезапуска партнерства между Грузией и США

30 / 03 / 2026, 21:29

Хакан Фидан и Антониу Гутерриш обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

30 / 03 / 2026, 21:16

JIVA презентовала новую версию песни «Just go» - ВИДЕО

30 / 03 / 2026, 21:00

СМИ: США могут урезать медрасходы для получения $200 млрд на войну с Ираном

30 / 03 / 2026, 20:50

МВФ предупредил об инфляции во всем мире на фоне кризиса на Ближнем Востоке

30 / 03 / 2026, 20:32

Силами МЧС из подтопленных территорий в безопасные зоны эвакуированы 547 человек - ВИДЕО

30 / 03 / 2026, 20:12
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40