Белый дом: Переговоры США с Ираном продолжаются и идут хорошо

Переговоры между США и Ираном по-прежнему продолжаются, они идут хорошо.

С таким утверждением на регулярном брифинге для журналистов выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она указала, что Вооруженные силы США продолжают наносить удары по Ирану. "Неудивительно, что оставшиеся представители режима все более стремятся положить конец разрушениям и сесть за стол переговоров, пока у них еще есть такая возможность", - сказала Ливитт.

"Несмотря на всю публичную риторику со стороны режима и ложные сообщения, переговоры продолжаются и идут хорошо. То, что говорится публично, конечно же, сильно отличается от того, что нам сообщают в частном порядке", - добавила она.

Источник: ТАСС