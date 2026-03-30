Трамп считает, что лидер Ирана Хаменеи тяжело ранен или мертв

Президент США Дональд Трамп полагает, что верховный лидер Ирана и сын погибшего аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии или уже мертв.

"Сын (Моджтаба Хаменеи - прим. ТАСС) либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии, - сказал Трамп в интервью газете Financial Times - Мы ничего о нем не слышали. Он пропал".

16 марта Трамп, не уточняя источники информации, не исключил, что Моджтаба Хаменеи мог потерять ногу и получить другие тяжелые ранения в результате ударов США и Израиля. МИД Ирана до этого заявления президента США указывал, что верховный лидер исламской республики ранен, но чувствует себя хорошо.

25 марта представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью телеканалу India Today заявил, что Моджтаба Хаменеи чувствует себя хорошо, а иранская государственная система функционирует эффективно.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Источник: ТАСС