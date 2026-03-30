В Иране назвали бессмысленным участие страны в ДНЯО

Участие Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после агрессии США и Израиля не имеет смысла, Тегеран должен выйти из него, и большинство иранских депутатов разделяют это мнение.

Об этом заявил член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента исламской республики Алаэддин Боруджерди.

"С учетом сложившихся обстоятельств членство Ирана в ДНЯО больше не имеет смысла, и, по-видимому, преобладающее мнение среди депутатов парламента именно такое - после этих событий нет причин принимать такие ограничения (в соответствии с ДНЯО - прим. ТАСС). Мы не стремимся к созданию атомной бомбы, но нельзя одновременно соблюдать правила игры и подвергаться бомбардировкам, и в итоге пришло время выйти из ДНЯО", - приводит его слова телеканал SNN.

Иран начал развивать ядерную программу в 1950-е годы в период правления шаха Мохаммада Резы Пехлеви, получив поддержку США. В 1958 году страна стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1968 году Тегеран подписал ДНЯО и ратифицировал в 1970 году. После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения исламской республики реализация ядерной программы была остановлена, пока власти не возобновили развитие атомных технологий в конце 1980-х годов. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия запрещено.

