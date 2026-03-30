Испания закрыла небо для участвующих в операции в Иране самолетов

Испания закрыла свое воздушное пространство для самолетов, участвующих в операции "Эпическая ярость", которую начали США и Израиль против Ирана.

Об этом сообщила газета El Pais.

По ее версии, Мадрид не только запрещает использование баз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) истребителям или самолетам-заправщикам, которые участвуют в атаках, но и не предоставляет доступ в испанское воздушное пространство американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция. Как уточняется, запрет имеет одно исключение: в чрезвычайных ситуациях пролет или посадка задействованного самолета будет разрешена.

Ранее сообщалось, что США решили перенаправить свои самолеты-заправщики, находящиеся на базах в Испании, в другие страны на фоне нежелания королевства поддержать военную операцию Соединенных Штатов и Израиля в Иране.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от исламской республики. В результате ударов по Ирану погибли его верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Источник: ТАСС