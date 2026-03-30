Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило о росте интенсивности движения на дорогах республиканского значения в связи с завершением праздничных выходных.

Как сообщает 1news.az, в ведомстве призвали водителей строго соблюдать правила безопасности, по возможности выезжать в светлое время суток и не садиться за руль в уставшем состоянии.

Также рекомендуется перед поездкой проверять техническое состояние автомобилей, учитывать погодные и дорожные условия, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными при манёврах. Водителям советуют делать перерывы в длительных поездках и не отвлекаться на мобильные телефоны.

Дорожная полиция призывает всех участников движения к ответственности и соблюдению правил.