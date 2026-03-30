В NORAD заявили о перехвате воздушного судна у резиденции Трампа
Американские истребители F-16 перехватили в воскресенье, 29 марта, гражданское воздушное судно, которое нарушило границы бесполетной зоны у резиденции президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
«Истребители NORAD F-16 перехватили 29 марта гражданский летательный аппарат над Палм-Бич (штат Флорида).
Гражданский летательный аппарат нарушил зону временного ограничения полетов около 13:15 по времени восточного побережья. Летательный аппарат безопасно сопроводили из зоны воздушные суда NORAD», - говорится в сообщении командования.
Отмечается, что в ходе инцидента американские истребители применили тепловые ловушки, чтобы привлечь внимание пилота.