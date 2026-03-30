В Подмосковье зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян

В Московской области (РФ) зафиксировали еще два случая заболевания оспой обезьян.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«У 43-летнего и 45-летнего жителей Мытищ внезапно поднялась температура под 39 °C, на следующий день появилось высыпание на теле и деформация в области паха», — говорится в сообщении.

Заболевшие не знают, откуда не могли подхватить инфекцию, за границу они не ездили.

Источник отмечает, что ранее в регионе было выявлено три подобных случая.

15 февраля в Санкт-Петербурге оспа обезьян была обнаружена у двух мужчин, которые вернулись из отпуска в Таиланде. Они почувствовали недомогание спустя три дня после прибытия в город — озноб, повышение температуры, головную боль и появление сыпи. Пациенты были госпитализированы в инфекционную больницу в состоянии средней степени тяжести. Их выписали в начале марта.