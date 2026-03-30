ЕС готовит чрезвычайные меры на случай победы Орбана на выборах

Евросоюз обсуждает несколько планов действий на случай, если премьер-министр Виктор Орбан победит на очередных парламентских выборах в Венгрии, намеченных на апрель.

По данным газеты Politico, рассматриваются пять возможных сценариев.

Одним из вариантов является распространение голосования квалифицированным большинством на уязвимые сферы, где сейчас требуется единогласие всех членов ЕС. Речь идет о внешней политике или вопросах формирования долгосрочного бюджета, пишет Politico.

«Это то, на чем мы настаиваем в любом случае, независимо от конкретного случая [с Орбаном]: если вы хотите реагировать быстро, вам нужно больше решений, принятых квалифицированным большинством», — заявил один из собеседников издания.

Еще один вариант – широкое использование гибких форматов внутри Евросоюза, вроде неформальных коалиций или сотрудничества отдельных государств внутри объединения. По данным Politico, этот сценарий является наиболее критикуемым.

Также изучаются сценарии введения санкций против Венгрии, связанных с выделением ей средств. Другое предложение – лишение Будапешта права голоса в Совете ЕС. Наконец, самым радикальным и менее реализуемым вариантом считается исключение страны из Евросоюза.

Источник: Газета.ру