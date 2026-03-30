Народный артист Расим Балаев похоронен - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
Народный артист Расим Балаев похоронен на Первой Аллее почетного захоронения.
Как сообщает АПА, церемония прощания состоялась в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре.
Затем тело народного артист было предано земле на Первой Аллее почетного захоронения.
13:50
Церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым, прошедшая в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, завершилась.
Как сообщает Report, в прощании приняли участие премьер-министр Али Асадов, министры, депутаты, члены семьи выдающегося актера, его коллеги, деятели культуры и представители СМИ.
После церемонии тело народного артиста было доставлено в Первую Аллею почетного захоронения для погребения.
11:52
В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым.
Как сообщает Report, в церемонии участвуют члены семьи выдающегося актера, его коллеги, деятели культуры и общественности, а также представители СМИ.
Отметим, что Р. Балаев скончался накануне в одной из больниц Стамбула, где проходил лечение. Его тело было доставлено в Баку ночью.
Народный артист будет похоронен в Первой Аллее почетного захоронения.
