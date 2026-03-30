NYT: несколько сотен американских спецназовцев прибыли на Ближний Восток

Несколько сотен бойцов сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток, однако пока не имеют четких задач, сообщает в понедельник газета New York Times со ссылкой на источники в вооруженных силах США.

"Несколько сотен человек из сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток… Коммандос, в число которых входят ренджеры сухопутных сил и спецназ военно-морских сил, пока не получили конкретных заданий", - говорится в материале.

По мнению издания, они могут принять участие в обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе, могут быть задействованы в попытке захвата острова Харк, имеющем ключевое значение для перегонки иранской нефти, или же могут быть направлены на захват имеющихся у Ираназапасов обогащенного урана.

Источник: РИА Новости