В Дашкесене просела дорога

В Дашкесанском районе на автомобильной дороге Алунитдаг–Дашкесан в результате селевых потоков произошло проседание грунта.

Как сообщает Report, происшествие зафиксировано на 2-м километре трехкилометрового участка внутрипоселковой автодороги.

Соответствующие структуры принимают необходимые меры по устранению последствий, территория огорожена. С проезжей части убраны обломки горных пород, ведутся работы по расширению дороги.

В настоящее время движение транспорта восстановлено.