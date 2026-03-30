В Махачкале сто тысяч человек остаются без стабильного водоснабжения

First News Media13:00 - Сегодня
Около 100 тыс. жителей Махачкалы остаются без стабильного водоснабжения.

Полностью лишены воды 20 тыс. человек, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана.

"Около 20 тысяч жителей города полностью лишены водоснабжения, а без стабильной подачи воды остаются до 100 тысяч человек - это связано с масштабами Ленинского района и частичными перебоями в других частях города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поддержки населения организован подвоз воды: ежедневно задействовано 12 единиц спецтехники.

"Наиболее остро проблема ощущается в Юго-Восточной промзоне, Ленинском районе, квартале декоративных культур (5-й поселок) и частном секторе поселка Новый Хушет", - добавили в пресс-службе.

В Дагестане из-за обильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды, подтопления, сбои в работе транспорта. В Махачкале введен режим ЧС. Из затопленных домов эвакуировали сотни человек в Махачкале и Дербенте. В нескольких районах без электричества остались более 320 тыс. человек. Сильные дожди и поднятия уровня рек привели к размытию мостов, дорог, обрушился железнодорожный мост в Хасавюрте и в Дербентском районе.

Источник: ТАСС

