Карапетян объединяет силы перед выборами

Партия российского олигарха, находящегося под арестом, Самвела Карапетяна "Сильная Армения" создала блок с двумя партиями - "Объединенные армяне" и "Новая эпоха".

В штабе партии было подписано соглашение с партией "Объединенные армяне" (почетный председатель Наири Саркисян) и партией "Новая эпоха" (лидер Арутюн Арутюнян), передает Sputnik Армения.

Подписавшие меморандум партии заявляют, что объединяются вокруг политической повестки, предвыборной программы "Сильной Армении" и будут действовать в направлении укрепления государственности, защиты национальных и духовных ценностей, обеспечения правовой и социальной справедливости.

В заявлении отмечается, что идейная основа блока созвучна с национально-государственными и ценностными подходами, выдвинутыми Самвелом Карапетяном. Стороны выразили готовность объединиться вокруг них. Они примут участие в выборах в составе единого блока "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном", о создании которого ранее заявлялось.

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. О намерении участвовать в выборах заявили правящая партия "Гражданский договор" (премьер Никол Пашинян), блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна, партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна. Бизнесмен Гагик Царукян сообщил об участии в предстоящих выборах, выдвинув инициативу "Предложение для Армении". В выборах также планируют участвовать инициатива "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна и партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) первого президента Левона Тер-Петросяна, кандидатом от которой выдвинут Левон Зурабян. Партия "Новая сила" выдвинула кандидатом в премьер-министры экс-мэра Еревана Айка Марутяна.