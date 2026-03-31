Карапетян объединяет силы перед выборами

First News Media14:18 - Сегодня
Партия российского олигарха, находящегося под арестом, Самвела Карапетяна "Сильная Армения" создала блок с двумя партиями - "Объединенные армяне" и "Новая эпоха".

В штабе партии было подписано соглашение с партией "Объединенные армяне" (почетный председатель Наири Саркисян) и партией "Новая эпоха" (лидер Арутюн Арутюнян), передает Sputnik Армения.

Подписавшие меморандум партии заявляют, что объединяются вокруг политической повестки, предвыборной программы "Сильной Армении" и будут действовать в направлении укрепления государственности, защиты национальных и духовных ценностей, обеспечения правовой и социальной справедливости.

В заявлении отмечается, что идейная основа блока созвучна с национально-государственными и ценностными подходами, выдвинутыми Самвелом Карапетяном. Стороны выразили готовность объединиться вокруг них. Они примут участие в выборах в составе единого блока "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном", о создании которого ранее заявлялось.

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. О намерении участвовать в выборах заявили правящая партия "Гражданский договор" (премьер Никол Пашинян), блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна, партия "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна. Бизнесмен Гагик Царукян сообщил об участии в предстоящих выборах, выдвинув инициативу "Предложение для Армении". В выборах также планируют участвовать инициатива "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна и партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) первого президента Левона Тер-Петросяна, кандидатом от которой выдвинут Левон Зурабян. Партия "Новая сила" выдвинула кандидатом в премьер-министры экс-мэра Еревана Айка Марутяна.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

