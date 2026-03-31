Глава МИД Испании заявил, что не видит ни конца, ни целей конфликта вокруг Ирана

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что не видит ни конца конфликту вокруг Ирана, ни его четких целей.

"Конца не видно в двойном смысле: временного конца, <...> ни ясных целей", - сказал дипломат в интервью радиостанции Radio Euskadi. По его словам, "с самого первого дня Испания призывает к деэскалации, возвращению за стол переговоров и диалогу".

"Будем надеяться, что посредничество Пакистана с Саудовской Аравией, Турцией, Египтом <...> сможет принести результаты, но в то же время мы наблюдаем скопление военных сил в регионе, что не сулит ничего хорошего", - добавил глава ведомства.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

