Глава МИД Испании заявил, что не видит ни конца, ни целей конфликта вокруг Ирана

First News Media14:50 - Сегодня
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что не видит ни конца конфликту вокруг Ирана, ни его четких целей.

"Конца не видно в двойном смысле: временного конца, <...> ни ясных целей", - сказал дипломат в интервью радиостанции Radio Euskadi. По его словам, "с самого первого дня Испания призывает к деэскалации, возвращению за стол переговоров и диалогу".

"Будем надеяться, что посредничество Пакистана с Саудовской Аравией, Турцией, Египтом <...> сможет принести результаты, но в то же время мы наблюдаем скопление военных сил в регионе, что не сулит ничего хорошего", - добавил глава ведомства.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города, в том числе Тегеран. КСИР заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

