Трамп призвал союзников «набраться запоздалой смелости» против Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал не помогать союзникам в ответ на их отказ помочь Штатам в войне против Ирана.

«Всем тем странам, которые не могут получить авиационное топливо из-за ситуации в Ормузском проливе - например, Соединенному Королевству, которое отказалось участвовать в «обезглавливании» Ирана, - у меня есть для вас предложение. Первое: покупайте у США, у нас его навалом. И второе: наберитесь, наконец, запоздалой смелости, отправляйтесь к проливу и просто ВОЗЬМИТЕ ЕГО. Вам придется начать учиться сражаться за себя самим; США больше не будут вам помогать, точно так же, как вы не помогли нам. Иран, по сути, разгромлен. Самая сложная часть работы сделана. Идите и добывайте себе нефть сами!» - написал Трамп в социальной сети Truth Social.