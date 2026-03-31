«18+ для невест»: В Грузии свадебное ателье выступило против ранних браков

В Грузии свадебная индустрия стала площадкой для социальной дискуссии о ранних браках. Крупнейшее ателье «Marionella» запустило кампанию, направленную на защиту прав несовершеннолетних девушек, выступив с инициативой отказа от обслуживания клиентов младше 18 лет.

Ключевым посланием проекта стал тезис о праве девочек на детство, образование и самостоятельный выбор жизненного пути. В компании подчёркивают, что таким образом стремятся обратить внимание общества на проблему ранних браков и их долгосрочные последствия.

«Каждая девочка имеет право сохранить свое детство, получить образование и выбрать свое будущее» - Как рассказала менеджер кутаисского офиса Кетеван Чилингаришвили в комментарии для BM.GE, за более чем три десятилетия работы ателье неоднократно сталкивалось с запросами со стороны несовершеннолетних. По её словам, несмотря на постепенные изменения в общественном восприятии, проблема по-прежнему сохраняет актуальность.

В «Marionella» приняли решение ввести чёткое внутреннее ограничение, свадебные платья теперь реализуются только совершеннолетним клиенткам. Соответствующая маркировка «18+» размещена на всей продукции компании.

Инициатива уже получила отклик внутри отрасли. К кампании начали присоединяться и другие производители свадебных платьев, что, по мнению представителей ателье, может усилить её общественный эффект.

В компании рассчитывают, что подобные шаги будут способствовать формированию новых стандартов в индустрии и поддержат более широкий процесс переосмысления роли образования и личной независимости в жизни молодых женщин.