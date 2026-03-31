Арагчи: Иран привержен соблюдению принципов суверенитета Турции

Тегеран готов вместе с Анкарой провести расследование по поводу возможных пусков якобы иранских ракет в сторону Турции, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

«Исламская Республика Иран привержена соблюдению принципа добрососедства и уважения суверенитета и территориальной целостности Турции и готова к совместному техническому сотрудничеству для проверки любых возможных претензий», - приводит слова дипломата пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

30 марта Минобороны Турции сообщило о перехвате силами НАТО вошедшей в воздушное пространство республики баллистической ракеты, выпущенной якобы из Ирана.

Источник: ТАСС