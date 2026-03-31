Глава Пентагона: Другие страны должны участвовать в операции в Ормузском проливе

Администрация США полагает, что другие страны также должны быть готовы принять участие в операции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Об этом заявил на пресс-конференции военный министр США Пит Хегсет.

«И я думаю, что президент в своем сообщении в [социальной сети] Truth [Social] сегодня утром ясно дал понять, что есть страны по всему миру, которые также должны быть готовы выступить в защиту этого важнейшего водного пути. Это не только ВМС США», - сказал он. «Насколько я знаю, предполагалось, что там будет мощный и грозный королевский флот [Великобритании], который тоже может быть готов к подобным действиям», - добавил глава ведомства.

«Он (президент США – ред.) указывает на то, что это международный водный путь, которым мы пользуемся меньше, чем большинство. На самом деле значительно меньше, чем большинство. Поэтому мир должен обратить внимание на это и быть готовым выступить», - отметил Хегсет.

«Это не только наша проблема на будущее, хотя мы и проделали львиную долю работы по подготовке, чтобы обеспечить открытость этого пролива, и президент очень четко обозначил, что именно этого он добивается», - резюмировал глава Пентагона.

Источник: ТАСС