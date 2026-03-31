Трамп о союзниках: НАТО ужасна, они все ужасны

Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг критике Организацию Североатлантического договора (НАТО) и всех союзников Вашингтона в ней.

«НАТО ужасна. Они все ужасны», - заявил американский лидер в интервью телекомпании CBS News, комментируя взаимодействие с Североатлантическом блоком в контексте военной операции против Ирана.

«Если они хотят нефть, то пусть приходят и хватают ее», - сказал президент США о союзниках по НАТО и ситуации в Ормузском проливе. «Подлинной угрозы [в Ормузском проливе] нет», - утверждал Трамп.