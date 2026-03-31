КСИР сообщил о гибели советника главы Генштаба ВС Ирана и членов его семьи
Удар США и Израиля привел к гибели советника начальника Генштаба ВС Ирана Джамшида Эсхаги, передает Tasnim со ссылкой на командующего Корпусом стражей Исламской революции генерал-майора Ахмада Вахиди.
Кроме того, он подтвердил смерть родственников военачальника.
"Выражаю соболезнования <...> по случаю мученической кончины советника начальника Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенанта Джамшида Эсхаги и нескольких членов его семьи в результате террористической атаки американо-сионистских преступников", — сказано в сообщении.
