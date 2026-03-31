СМИ: Иранский гражданский самолет был атакован США и Израилем

Иранский гражданский самолет, перевозивший гуманитарную помощь для Ирана из других стран, который был поврежден в результате удара США и Израиля, 1 апреля должен был прилететь в Нью-Дели за медикаментами.

Об этом сообщило агентство PTI.

Согласно сведениям PTI, самолет принадлежал авиакомпании Mahan Air и готовился к вылету в Нью-Дели в рамках гуманитарной акции. Прибытие борта в индийскую столицу ожидалось 1 апреля. Целью рейса было получение жизненно важных медикаментов для людей, пострадавших в результате военных действий.

Ранее Организация гражданской авиации Ирана проинформировала, что гражданский самолет с гуманитарной помощью подвергся ударам США и Израиля в аэропорту Мешхеда на западе страны. Она призвала все международные институты осудить данный акт и привлечь виновных к ответственности.

