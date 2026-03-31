СМИ: В Иране казнили еще двух участников январских массовых беспорядков

Еще двое участников антиправительственных беспорядков, связанные с террористической группировкой "Моджахедин-э Хальк" ("Организация моджахедов иранского народа", запрещена в Иране), казнены в исламской республике.

Об этом сообщил телеканал SNN.

По его данным, они были признаны виновными в совершении терактов с применением гранатомета в отношении государственных учреждений, а также изготовлении взрывных устройств. После завершения следствия оба были приговорены к смертной казни за мятеж. Верховный суд Ирана подтвердил приговор.

31 марта утром осужденные были повешены, отмечает телеканал.

30 марта агентство Tasnim сообщило о казни двух членов группировки "Моджахедин-э Хальк" в Иране за совершение терактов.

Волнения в Иране начались 29 декабря 2025 года после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов. С 8 января 2026 года, как заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. В Тегеране возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. 23 января Арагчи сообщил, что общее число погибших составило 3 117, среди которых есть как мирные граждане, так и сотрудники сил безопасности.

