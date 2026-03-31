Мэр Бурсы задержан в рамках дела по борьбе с оргпреступностью

В Турции в рамках расследования дела о «взяточничестве и коррупции», проводимого Республиканской прокуратурой Бурсы, в 4-х провинциях страны прошли масштабные операции.

Среди 55 задержанных - мэр столичного муниципалитета Бурсы Мустафа Бозбей, его жена и дочь. В его доме и в здании муниципалитета были проведены обыски. У мэра изъят мобильный телефон.

Сообщается, что в ходе рейдов, организованных сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью в 4-х провинциях задержано в общей сложности 55 человек. Поиск еще 4-х подозреваемых, на которых выдан ордер на арест, продолжается.

Операция проводится силами Управления по борьбе с организованной преступностью под руководством прокуратуры Бурсы.

В настоящее время мэр Бурсы Мустафа Бозбей, члены его семьи и еще десятки человек находятся под стражей по обвинению в коррупционных преступлениях. Следственные действия в административных зданиях и по месту жительства фигурантов продолжаются.

Источник: Sabah