 КСИР ужесточает позицию по Ормузу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

КСИР ужесточает позицию по Ормузу

First News Media11:22 - Сегодня
Иран будет пресекать ударами ракет и беспилотников любые попытки противников исламской республики пересечь Ормузский пролив.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Ормузский пролив по приказу верховного главнокомандующего [аятоллы Моджтабы Хаменеи] полностью и надежно контролируется бойцами ВМС КСИР. Любые малейшие движения врагов будут пресечены [ударами] ракет и беспилотников", - приводит текст заявления агентство Tasnim.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если соглашение о прекращении огня "не будет достигнуто в ближайшее время" и Ормузский пролив не будет разблокирован.

Источник: ТАСС

Поделиться:
275

Актуально

Последние новости

1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

