КСИР ужесточает позицию по Ормузу

Иран будет пресекать ударами ракет и беспилотников любые попытки противников исламской республики пересечь Ормузский пролив.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

"Ормузский пролив по приказу верховного главнокомандующего [аятоллы Моджтабы Хаменеи] полностью и надежно контролируется бойцами ВМС КСИР. Любые малейшие движения врагов будут пресечены [ударами] ракет и беспилотников", - приводит текст заявления агентство Tasnim.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если соглашение о прекращении огня "не будет достигнуто в ближайшее время" и Ормузский пролив не будет разблокирован.

Источник: ТАСС