ВС Ирана призвали США «навсегда похоронить мечту» завладеть Ормузским проливом

США никогда не смогут установить контроль над Ормузским проливом. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Эта стратегическая ошибка американских и сионистских врагов исламского Ирана унизила их и поставила на путь уничтожения. Они заблуждаются, думая, что с помощью информационной войны, демонстрации якобы передовых вооружений и техники, а также террористических актов против детей, женщин, мужчин, ученых и храбрых командующих вооруженными силами страны смогут заставить сдаться могучий и гордый Иран, который никогда в истории не склонял головы перед врагами, или осуществить свою мечту установить контроль над Ормузским проливом. Эту мечту они похоронят навсегда", - приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если соглашение о прекращении огня "не будет достигнуто в ближайшее время" и Ормузский пролив не будет разблокирован.

Источник: ТАСС