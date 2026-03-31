 ВС Ирана призвали США «навсегда похоронить мечту» завладеть Ормузским проливом | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ВС Ирана призвали США «навсегда похоронить мечту» завладеть Ормузским проливом

First News Media12:00 - Сегодня
ВС Ирана призвали США «навсегда похоронить мечту» завладеть Ормузским проливом

США никогда не смогут установить контроль над Ормузским проливом. Об этом заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"Эта стратегическая ошибка американских и сионистских врагов исламского Ирана унизила их и поставила на путь уничтожения. Они заблуждаются, думая, что с помощью информационной войны, демонстрации якобы передовых вооружений и техники, а также террористических актов против детей, женщин, мужчин, ученых и храбрых командующих вооруженными силами страны смогут заставить сдаться могучий и гордый Иран, который никогда в истории не склонял головы перед врагами, или осуществить свою мечту установить контроль над Ормузским проливом. Эту мечту они похоронят навсегда", - приводит его слова агентство Tasnim.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат все электростанции Ирана, нефтяные скважины и остров Харк в Персидском заливе, если соглашение о прекращении огня "не будет достигнуто в ближайшее время" и Ормузский пролив не будет разблокирован.

Источник: ТАСС

Поделиться:
229

Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40