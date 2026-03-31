Далай-лама XIV призвал к завершению мировых конфликтов путем дипломатии

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV призвал к завершению мировых конфликтов путем диалога и дипломатии.

Об этом он написал в Х.

Комментируя слова Папы Римского Льва XIV из его мессы по случаю католического Вербного воскресенья, Далай-лама отметил, что "всем сердцем поддерживает мощный призыв к миру, с которым обратился" глава Римско-католической церкви.

"Его призыв сложить оружие и отказаться от насилия нашел во мне глубокий отклик, поскольку он обращается к самой сути того, чему учат все основные религии. Обратимся ли мы к христианству, буддизму, исламу, индуизму, иудаизму или любой другой из великих духовных традиций мира, их послание по своей сути едино: любовь, сострадание, терпимость и самодисциплина", - отметил он.

Как указал Далай-лама, "насилию нет места ни в одном из этих учений". "История раз за разом доказывала нам, что насилие порождает лишь новое насилие и никогда не может служить прочным фундаментом для мира", - добавил он.

"Долгосрочное разрешение конфликтов, в том числе тех, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке или между Россией и Украиной, должно основываться на диалоге, дипломатии и взаимном уважении. К этому процессу следует подходить с пониманием того, что на самом глубоком уровне все мы - братья и сестры. Я призываю и молюсь о том, чтобы насилие и конфликты в скором времени прекратились", - заключил духовный лидер.

Источник: ТАСС