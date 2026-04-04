Усилия по установлению перемирия между США и Ираном зашли в тупик - СМИ

Попытки посредничества стран региона, включая Пакистан, для установления перемирия между США и Ираном зашли в тупик.

Об этом пишет “The Wall Street Journal”.

Согласно информации, Иран официально сообщил посредникам, что в ближайшие дни не намерен встречаться с представителями США в Исламабаде и считает требования США неприемлемыми.

Сообщается, что Турция и Египет ищут выход из этой тупиковой ситуации и предлагают альтернативные площадки для переговоров, такие как Катар или Стамбул.