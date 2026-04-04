Полицейские забыли сумку с оружием возле дома мэра Лондона

Сотрудники полиции, охранявшие мэра Лондона Садика Хана, забыли сумку с огнестрельным оружием на улице возле его дома, её обнаружил случайный прохожий, сообщает газета Sun.

"Вооружённая полиция, охранявшая мэра Лондона Садика Хана, оставила сумку с оружием на улице около его дома, что стало шокирующей халатностью в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении.

По данным газеты, оставленная пятью полицейскими сумка была обнаружена случайным прохожим. По информации издания, среди оружия в сумке находились пистолет, полуавтоматический карабин, электрошокеры и патроны.

В столичной полиции заявили газете, что по факту произошедшего начато внутреннее расследование, а пять сотрудников отстранены от исполнения служебных обязанностей на время его проведения.