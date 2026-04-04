Иран предупредил: удары по дипмиссиям получат зеркальный ответ

Посольства Израиля в регионе станут законными целями для вооруженных сил Ирана в случае израильской атаки на любое из посольств и дипломатических центров исламской республики, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.

"В случае атаки и агрессии любого рода в отношении любого из посольств или дипломатических центров Исламской Республики Иран, все… посольства этого режима (Израиля - ред.) в регионе станут законными целями могучих вооруженных сил исламского Ирана и будут подвержены ударам", - говорится в заявлении.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Источник: РИА Новости