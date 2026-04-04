Армия РФ атаковала дронами Никополь: пять человек погибли, много раненых

Россия нанесла удары по рынку в городе Никополе Днепропетровской области Украины, в результате чего пять человек погибло, еще 19 человек получили ранения.

Как передает УНИАН, об этом сообщил глава ОВА Днепропетровской области Александр Ганжи.

Согласно информации, российские войска применил FPV-дроны. Возник пожар. Были разрушены торговые павильоны и магазин.

"Погибли пятеро человек - три женщины и двое мужчин. Еще 19 человек получили ранения, среди них 14-летняя девочка. Ребенок находится в больнице, ее состояние врачи оценивают как тяжелое",- говорится в сообщении.