В Армении связали рост экономики страны с ее достижениями, а не членством в ЕЭАС

Рост экономики Армении связан не со вступлением республики в ЕАЭС, а с ее собственным развитием. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передают армянские СМИ.

"В 2013-2015 годах рост был 1-2%, в 2016 году роста вообще не было. Позитивные изменения <...> никак не связаны с ЕАЭС, а связаны с развитием нашей экономики", - сказал он на брифинге.

Папоян добавил, что Армения дает многое ЕАЭС, в частности, по ее территории перевозится много товаров в страны сообщества. Он также выразил убеждение, что цена на газ для республики должна остаться неизменной. "Если Армения не будет получать блага, то в таком случае почему должна оставаться в этом объединении?", - заявил он, добавив, что "начнется процесс интеграции в другое объединение в более ускоренном темпе".

После визита в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по-другому выстраивать с ней экономические отношения. При этом он подчеркнул, что в ЕАЭС принцип консенсуса является основополагающим, и ни одно решение не будет в нем принято вразрез интересам Еревана как члена объединения. По его словам, представители бизнеса Армении должны трезво оценивать перспективы продаж товаров в ЕС.

Оверчук ранее неоднократно отмечал, что членство в ЕАЭС и Европейском союзе несовместимы друг с другом.